أظهر مقطع فيديو تم توثيقه من كاميرا جرس الباب اللحظة التي انقض فيها رجل يبلغ من العمر 25 عامًا، في مدينة نيويورك بولاية نيويورك الأمريكية، على فتاة مراهقة كانت عائدة إلى منزلها بعد نزهة مع كلبها.

تم إنقاذ الفتاة المراهقة من قبل والدتها وجارها الذي هرع بعد سماع الصراخ المرعب واستغاثة والدة الضحية باسم جارها.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، جورج فاسيليو، البالغ من العمر 25 عامًا، من مقاطعة كوينز، ووجهت إليه تهمة مهاجمة المراهقة.

ولدى نافين داليوال مراسلة محطة WCBS الإخبارية المزيد من الحادثة المروعة.