اعتقلت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية، الاثنين، سائق دراجة ATV رباعية الذي قاد السلطات في مطاردة عبر مقاطعتين أمريكيتين على الأقل.

وقد بدأ الأمر في مدينة ميامي عندما أمرت الشرطة الرجل بالتوقف.

لكنه رفض ذلك وبدأ في المناورة عبر حركة المرور في المدينة.

ثم انتقل المشتبه به على الطريق السريع مع مطاردة العديد من مروحيات ودوريات الشرطة.

أبلغت السلطات دورية الطرق السريعة في فلوريدا ومكتب عمدة مقاطعة بروارد، بينما كان الرجل يتجه شمالًا، ويناور مجددًا بالدخول إلى الطريق السريع.

توقف المشتبه به أخيرًا في فورت لودرديل حيث تم القبض عليه.

ولم تذكر السلطات أي شيء عن الاتهامات أو عن هوية المشتبه به.