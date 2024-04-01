تم القبض على والدة طفل من إيفريت يبلغ من العمر 4 سنوات، فُقد عُثر عليه ميتًا لاحقًا على طول الطريق السريع I-5 في مقاطعة بيرس بولاية واشنطن الأمريكية.

وأثناء مقابلة الضابط مع والدة الطفل، جانيت غارسيا، لُوحظ وجود دماء على حذائها وقميصها. وأخبرت الضابط أن ابنها سقط من السرير ذلك الصباح، وحاولت نقله إلى المستشفى، لكن الانتظار كان طويلاً جدا. لذلك، غادرت وأوصلته مع صديق لها.

في حوالي الساعة الـ6 مساء الخميس، أرسلت دورية ولاية واشنطن تنبيهًا طارئًا إلى هواتف الجميع للبحث عن الطفل آرييل. وبعد وقت قصير من صدور التنبيه، عثرت السلطات على جثة آرييل على طريق سريع.

وفي يوم الجمعة، تم نقل جانيت غارسيا من مقاطعة كلارك إلى سجن مقاطعة سنوهوميش وتم حجزها بثلاث تهم، القتل من الدرجة الأولى والثانية، والاعتداء على طفل من الدرجة الأولى.