تقبع أم من مقاطعة موبيل بولاية ألاباما الأمريكية خلف القضبان بعد أن قال ضباط إنهم عثروا على أسلحة وما يقرب من نصف مليون دولار من الكوكايين، لكن المحققين يقولون إن هذه هي البداية فقط.

يقول المحققون إن هذا كله بدأ عندما تلقى مكتب العمدة معلومات عن تيارا هيل البالغة 35 عامًا، تفيد أن بحوزتها كمية كبيرة من الكوكايين في منزلها في هارفي كورت.

ويقول العمدة بول بيرتش إنها شوهدت وهي تغادر المنزل، السبت، ولكن تم القبض عليها بعد فترة وجيزة.

وعندما قام المحققون بتفتيش المنزل، يقولون إنهم عثروا على أطفال هيل الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 15 عامًا. كما يقولون إن الطفل البالغ من العمر 3 سنوات كان يرتدي حقيبة ظهر بها حوالي 2 كيلوغراًمًا من الكوكايين.

كما يقول العمدة إنهم عثروا أيضًا على حقيبة ظهر أخرى تحتوي على كيلوغرام من الكوكايين ومسدسين في مكان قريب.

من جانبه، يقول مكتب عمدة مقاطعة ماريكوبا إن قيمة كل الكوكايين تبلغ قرابة 450 ألف دولار. وتظهر سجلات السجن أن هيل دخلت وخرجت من السجن ما يقرب من 10 مرات في السنوات القليلة الماضية، ويأملون ألا تذهب إلى أي مكان آخر قريبًا.