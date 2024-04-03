رغم أنه يلهو ويلعب الآن، لكن عندما يتعلق الأمر بعمله، فإن "ميدنايت" ينجز المهمة. يقول العريف في شرطة دي لاند، دامون كلارك، إن كل ما كان عليه فعله هو جعل الكلب يشم بطانية الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات قبل تتبعه.

حيث أشار العريف إلى أنه كان مليئا بالجروح والخدوش، ولكن رغم التضاريس الصعبة، نجح "ميدنايت" في المهمة.

غالبًا ما كان الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات يلعب في الغابة، ولهذا السبب يقول كلارك إن من المحتمل أنه كان يتجول لكنه ضل طريقه.



ولحسن الحظ، كان لدى الصبي جهازه اللوحي وبقي في مكان واحد، مما سهّل تعقبه. عندما وجده "ميدنايت"، كان متحمسًا جدًا.

وساعد كلارك "ميدنايت" على تعقب خطواته كلما فقد رائحة الصبي. وفي مرحلة ما، كان على الكلب أيضًا أن يشم البطانية مرة أخرى للتأكد من أنه على المسار الصحيح.