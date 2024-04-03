تعرضت المنازل والشركات لأضرار، وأصيب العديد من الأشخاص، وتُرك عشرات الآلاف بدون كهرباء جراء عواصف مدمرة قادمة من الجنوب إلى منطقة أوهايو فالي.

وتسببت الرياح شديدة السرعة بإسقاط طالبة جامعية في جامعة ولاية كنتاكي الأمريكية خلال مرورها بمدينة ليكسينغتون.

كانت هذه العواصف جزءًا من ظاهرة مناخية شديدة، استهدفت أجزاء من مناطق في ولاية أوهايو وغيرها.

في حين يواجه عشرات الملايين من الأشخاص عواصف رعدية شديدة، قادرة أيضًا على إسقاط حبات برد خطيرة، وإحداث أعاصير مدمرة.

وقد قام حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين، بتوجيه السكان لأخذ الحيطة والحذر من هذه الفترة الزمنية الخطيرة.