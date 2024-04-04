هذا هو ما قد يكون رآه السكان المحليون والضيوف الذين يسيرون على طول ملعب الغولف "ريفليكشن باي" بجوار مصائد المياه: إوزة كندية كبيرة تتجول مع سهم عالق في الجزء السفلي من جسمها.

ولا يبدو أن أحدًا يعرف ما إذا كان الطائر قد تم إطلاق النار عليه في منطقة بحيرة لاس فيغاس أو ما إذا كان قد طار هنا مصابًا بالفعل.

قالت إحدى الساكنات التي لم ترغب بالكشف عن هويتها والتي كانت تمشي مع كلبها صباح الأحد، إن الطائر لم يبد أنه يعاني، ولكنها أشارت أيضًا إلى طريقة تفاعل الإوز الكندي الآخر في المنطقة على الطائر المصاب.

حيث أشارت إلى أن "أربعة منهم على الجسر لحماية هذه الإوزة المصابة وتتأرجح. قفز العديد منها في الماء ليكونوا حول الإوزة المصابة. لذلك كان يبدو أن لديها مجموعة من الحراس إذا أمكن القول للتخفيف من أية إصابات".