أم تسلم ابنيها إلى الشرطة بأمريكا.. ما الذي دفعها لفعل ذلك؟

نبهت الشرطة في هولي سبرينغز الجمهور إلى البحث عن مشتبه بهما تم توثيقهما بكاميرا منزل أحد السكان، حيث أنهما متهمين بإطلاق النار على ضابط شرطة، وقالت سيدة إنها تعرفت على المشتبه بهما على الفور.

فالشابان الموجودان على الكاميرا هما ابناها البالغين من العمر 17 و 18 عامًا.

قالت الشرطة إنه في حوالي الساعة 4:30 صباح الثلاثاء، حاول ضابط شرطة هولي سبرينغز إيقاف سيارة كيا حمراء على الطريق السريع 22.

بعد مطاردة قصيرة، تم إطلاق رصاصتين على الأقل على سيارة الضابط.

اكتشف شرطي بمقاطعة مارشال السيارة وأبلغ عن هروب المشتبه بهما إلى الغابة. بعدها بوقت قصير، ظهرا على كاميرا باب منزل أحد الأشخاص.

قالت السيدة إن ابنيها أخبروها أنهما بريئين. وتقول إنها تأمل أنه من خلال تسليمهما، سيتم تبرئة أسميهما.

لكن اتُهم ابناها بالاعتداء الجسيم على ضابط شرطة، وقيل أيضًا أن هناك شخصًا ثالثًا محل اهتمام.