وصف أشخاص في بلدة كالاو بمدينة ريتشموند بمقاطعة نورثمبرلاند في ولاية فيرجينيا الأمريكية، حالة الذهول من الأصوات التي سمعوها بعد ظهر الأربعاء جراء مرور إعصار في بلدتهم.

تلقى سكان البلدة تنبيهًا بأن المنطقة كانت تحت تحذير من اجتياح الإعصار.

جي آر دوناواي، مقيم في بلدة كالاو، "كان الجو هادئًا ثم بدأت الرياح تهب بشكل قوي حقًا. كنت أقف هناك أشاهد لثانية وبدأت الأشجار تتساقط مثل قطع الدومينو".

بعد أن هدأت العاصفة خرج جي آر، وحلق بطائرته بدون طيار فوق دائرة نصف قطرها ميلين لتفقد منازل جيرانه ليستكشف الأضرار التي نتجت عن مرور الإعصار.

ومن الأضرار التي شاهدها، أشياء ألقيت عبر أفنية منازل الناس، وسقوط مئات الأشجار وخطوط الكهرباء على الطرق، ومنازل تحطم سقفها بالكامل.

قام المسؤولون بإغلاق عدد من الطرق في المنطقة التي وقع فيها أضرار، وقد بادرت أطقم العمل على إزالة عشرات الأشجار التي غطت الطرق.

ولدى ماغي مارشال من محطة WTVR الإخبارية المزيد من التفاصيل.