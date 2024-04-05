اضطر 3 رجال إلى التدخل لإخراجه تمساح ضخم من بحيرة ترتادها عائلات مع أطفالهم، حيث كان الحيوان المفترس متربصًا في المياه بمنتزه البحيرات بفورت مايرز.

وجود التمساح يعتبر مشكلة كبيرة، حيث تستأجر العائلات باستئجار قوارب التجديف وزوارق الكاياك في الحديقة، والآن، خلال موسم تزاوج التمساح - حيث تميل الحيوانات المفترسة إلى أن تكون أكثر نشاطًا، يجب أن يكون الشخص أكثر حذرًا.

لذا قامت إحدى جرارات لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية بإزالة تمساحين من البحيرة، على أمل منع هجوم.

العشرات من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، كانوا يشاهدون هذه التماسيح مع جرها إلى موقف السيارات.

وسيتم نقل هذه التماسيح إلى مكان آخر وسيتعين عليها إنشاء موطن جديد.







