مأساة تكاد لا تخطر على بال، حيث كانت غيل ماتسون البالغة من العمر 79 عاماً في رحلة سفاري عبر حديقة وطنية في زامبيا عندما وثقت كاميرا هاتف فيلًا يغرس أنيابه بسيارة ليدحرجها عدة مرات، قبل أن تموت ماتسون في مكان الحادث.

وقالت الشركة التي تدير الرحلة في بيان لها: إن ضيفًا آخر تم نقله إلى مستشفى محلي بينما يتم علاج أربعة آخرين من إصابات طفيفة.

وفي تصريح لـ WCCO، المتعاونة مع شبكة CNN، قال الرئيس التنفيذي للشركة إن مرشديهم مدربون، لكن التضاريس والنباتات سدت طريقهم للابتعاد عن الأذى.

تقول عائلة ماتسون إن السيدة البالغة من العمر 79 عامًا كانت قد أمضت 11 يومًا فقط فيما وصفوها برحلة العمر لمدة شهر، ويصفونها بروح المغامرة ومحبوبة من الجميع.

كما تقول عائلتها إنها كانت تحب الغولف والتنس والعمل التطوعي في الكنيسة، مشيرة إلى أنها عاشت الحياة بانفتاح وأحبت أن تجعل الأصدقاء يبتسمون.