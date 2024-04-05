يؤكد مصدر من جهات إنفاذ القانون لشبكة KCAL NEWS أن السرقة حدثت بمنشأة غارداوورلد لتخزين الأموال في سيلمار، ويمكن أن يصل المبلغ النقدي المسروق من منشأة تخزين الأموال إلى 30 مليون دولار!

وبحسب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس السابق، جيم ماكدونيل، فـ"لكي تكون قادرًا على الدخول دون أن يتم اكتشافك، ولكي تتمكن من الوصول إلى الخزنة الداخلية، ولكي تتمكن من إزالة هذا القدر الكبير من الممتلكات يتطلب بعض المعرفة بنظام الإنذار وتخطيط المكان ومعدات المراقبة بالكاميرات. إنها عملية مدروسة ومنسقة بشكل جيد".

من جانبهما، يلتزم مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة لوس أنجلوس الصمت بشأن هذا التحقيق ولا ينشران أي تفاصيل.

وتجري الآن عملية مطاردة للصوص، بينما يعتقد محقق شرطة لوس أنجلوس المتقاعد، موسى كاستيلو، أن هذه كانت على الأرجح عملية داخلية، مضيفًا: "لكي تتمكن من الوصول فعليًا إلى الخزنة تحتاج إلى رمز الوصول، تحتاج رمز المرور للوصول إلى هناك. من سيعرفه؟ هذا يخبرني أن هؤلاء الأشخاص كانوا يعرفون بالضبط ما كانوا يفعلونه"، على حد تعبيره.