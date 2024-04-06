"لأنك تستعد للذهاب للسجن".. شاهد لحظة اعتقال الشرطة لقاصر بـ"عدوانية"

أظهرت كاميرا مثبتة بالجسم لحظة اعتقال ضابطين لصبي يبلغ من العمر 13 عامًا بطريقة "عدوانية"، حسبما وصفها محامي الصبي، مارفن بيندارفيس.

وقال بيندارفيس إن الضابطين كانا عدوانيين بلا داع، مضيفًا أن "الطريقة التي اقتربا بها من الشاب الصغير لم تكن بطريقة توحي لي ولهذه العائلة أن تكون وضعا يريد بها نزع فتيله، ولكنها في الواقع ستصعد الأمر إلى ما حدث في النهاية".

من جانبها، قالت شرطة سمرفيل إن الصبي ضرب الضابطة كاثرين كيركلاند بلكمة على وجهها، وهناك صورة لها تظهر إصابة ملحوظة.

ومع ذلك، تتساءل الأسرة ومحاميها عما إذا كانت هذه لكمة متعمدة. وقال المحامي بيندارفيس إنه "ليس من الواضح (في الفيديو) ما إذا كان هذا المراهق يضرب هذه الضابطة".