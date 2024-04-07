تشاجرت معه وأنهت حياته.. شاهد لحظة اعتقال زوجة قاض لقتلها ابن شقيقه

اتُهمت زوجة قاضٍ في ولاية تكساس الأمريكية بإطلاق النار على ابن شقيق زوجها وقتله، وقال الضباط إنها تشاجرت معه بعد أن تخرج للتو من الكلية، وكان مسافرًا لبضعة أشهر ثم عاد إلى هيوستن، حيث كان يقيم مع عمته وعمه في منزلهما.

وأظهرت الكاميرات لحظة تصوير زوجة القاضي البالغة من العمر 48 عامًا، مي وولف، من قبل الضباط، وتم القبض عليها لاحقًا بتهمة قتل ابن شقيق زوجها.

من جانبه، قال عمدة مقاطعة هاريس، إد جونزاليس: "ربما حدث موقف شعرت فيه صاحبة المنزل أنه لم يعد مرحبًا به، واندلع اضطراب بسبب ذلك".

وقال الضباط إن هناك عداء مستمر بين الاثنين، وتم حجز مي وولف في سجن مقاطعة هاريس.