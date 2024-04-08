تواجه مقاطعة وودوارد بولاية أوكلاهوما الأمريكية حرائق خطيرة، حيث أصيب اثنان من رجال الإطفاء أثناء عملهما على إخماد هذه النيران.

وقال مدير الطوارئ، مات ليانباور: "لدينا اثنان من رجال الإطفاء قد أصيبا. ليس لدينا المزيد من المعلومات للنشر في هذا الوقت، وليس لدينا معلومات عن حالتهما بعد أيضا. لم يحدث لنا أن نتصل بهذين الشخصين والاطمئنان عليهما، ولكنهما يعالجان في مستشفى وودوارد الإقليمي من إصابات الحروق".

وأضاف أن الحرائق في السنوات السابقة جعلت الاستجابة لهذا الحريق أكثر فعالية بالنسبة لهم، مشيرًا إلى أنه "تم تحسين العملية، وهي الآن أسرع بكثير".

