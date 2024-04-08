هل لديك طموحات كبيرة ولكن خبرتك في سيرتك الذاتية قليلة؟ تقدم المدربة المهنية التنفيذية، مارلو ليونز، نصائحها حول كيفية الحصول على وظيفة بخبرة مهنية قليلة أو دون خبرة.

قالت ليونز إنه "لا ينبغي أن تدع خبرتك المهنية المحدودة تعيقك"، مضيفة: "يمكنك دائمًا اكتساب الخبرة... وسبب قولي ذلك هو أنه يمكنك دائمًا التطوع. لا أحد يسألك عما إذا كنت قد تلقيت أجرًا في سيرتك الذاتية عندما تضع هذه الفرصة... يمكنك دائمًا الحصول على الخبرة".

وأضافت: "أقول دائمًا للناس عندما تكون في الكلية فإنك تحتاج إلى التدريب، وعندما تحصل على درجة الماجستير فإنك تحتاج إلى التدريب، ولا تذهب للحصول على الدرجة العلمية فحسب".

وأشارت إلى أنه في حال كانت العودة إلى التعليم لا تناسبك، جرب العمل الحر، وتابعت قائلة: "فكر في إنشاء شركة أو إنشاء حساب على مواقع مثل Fiver أو Upwork، أي موقع يركز على اكتساب الخبرة".