قام مراسل CNN نيك وات، بتحليل لقطات كاميرا الجسم الشرطية التي تم نشرها حديثًا والتي تكشف اللحظات الفوضوية قبل وبعد مقتل شاب يُدعى ديكستر ريد ويبلغ من العمر 26 عامًا، بالرصاص أثناء توقيف سيارته أثناء حركة المرور من قبل شرطة شيكاغو.

ما يظهر في الفيديو هو خلال تحقيق دورية من عناصر الشرطة بحركة المرور حوالي الساعة السادسة مساءً في 21 مارس، تم إيقاف شاب أسود يقود سيارة بواسطة سيارة الشرطة التي لا تحمل أية علامات تدل على أنها تابعة للشرطة، ويبدو أن خمسة ضباط لا يرتدون الزي الرسمي أوقفوا السائق لأنه لم يكن يرتدي حزام الأمان.

تقول الشرطة إنه تم إطلاق النار على الضابط الذي كان يقف إلى جانب الركاب من السيارة على ما يبدو من قبل ديكستر ريد.. ومن ثم أطلق الضباط، أربعة ضباط منهم، 96 رصاصة على هذا الشاب خلال فترة زمنية قدرها 41 ثانية.

وفيما بعد تم العثور على سلاح ديكستر ريد، الذي يُعتقد أنه سلاحه، على مقعد الراكب.. ولكن خلا أحداث الفيديو، التي لم يتم عرضها حاليا يشاهد وهو يخرج من السيارة، وتواصل الشرطة إطلاق النار أثناء خروجه من السيارة، وحتى وهو مستلقي على الأرض خلف تلك السيارة.

ويُذكر أن الضابط الذي أصيب، فقد أصيب في معصمه، وسيكون بخير.

في حين قال العمدة: “لا يمكنك أبدًا التغاضي عن إطلاق النار على ضابط شرطة، لكننا سنحقق في هذا الجزء بالكامل من مشكلة هذا الفيديو”.

ويقصد بها عدم وجود صوت لعناصر الشرطة في الفيديو لحظات ما قبل خروجهم من السيارة.. لذا فليس هناك سياق يُظهر السبب الذي جعلهم يقررون إيقاف هذا الرجل.