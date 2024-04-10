أظهرت لقطات كاميرا أمنية لحافلة مدارس ليتلتون بولاية كولورادو الأمريكية، مساعدة حافلة وهي تضرب طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتدوس على قدمه في 18 مارس/آذار.

ولاحظت والدة الطفل داكس وجود كدمات على قدمه وأبلغت المنطقة التعليمية، والتي بدورها أبلغت شرطة إنغليوود. وبعد مراجعة الفيديو، ألقت الشرطة القبض على كيارا جونز، البالغة من العمر 29 عامًا، للاشتباه في ارتكابها جناية اعتداء.

وتحدثت عائلتان أخريان قائلتين إن شرطة إنغلوود حددت أطفالهما على أنهم ضحايا سوء المعاملة، ولم يتم بعد رؤية المزيد من مقاطع الفيديو علنًا.

وقالت جميع العائلات إنها أعربت عن مخاوفها بشأن إصابات أطفالها منذ أشهر، ويتهمون مدارس ليتلتون بتجاهل المخاوف بشكل متكرر.