تسببت العواصف الشديدة في الجنوب في حدوث أعاصير وفيضانات تهدد الحياة، حيث يتعرض أكثر من 30 مليون شخص لخطر تلك العواصف، وهناك تحذيرات من الفيضانات سارية على أكثر من 13 مليون شخص من ولاية تكساس إلى ولاية جورجيا مع اجتياح العواصف للجنوب، وفقًا لمركز التنبؤ بالعواصف.

في حين أجرت الطواقم حوالي 10 إلى 15 عملية إنقاذ من ارتفاع المياه في مدينة كيربيفيل، بولاية تكساس الأمريكية، وفقًا لمكتب عمدة المقاطعة المحلية.

