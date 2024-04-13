عثر الجيران على جثة الجندي السابق في القوات الجوية الأمريكية، جيلان تشاني، صباح الاثنين، بعد رؤية الدم في الردهة والمصعد في مجمعهم السكني في وودلاند هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال أحد الجيران، ريتشارد بيرغلوند، إن ابنته سمعت صراخًا قادمًا من الشقة المجاورة قبل الساعة 4 صباح الاثنين، كما قال جيران آخرون إنهم سمعوا أيضًا امرأة غاضبة تصرخ. وتشتبه الشرطة في أن صديقة تشاني، دانييل جونسون، طعنته أثناء شجار، ثم هربت مع ابنتيها الصغيرتين في سيارتها.

وبعد وقت قصير، فعلت الأم ما لا يمكن تصوره لطفلتيها البالغتين من العمر 9 سنوات و8 أشهر، حيث قال الملازم غي جولان: "عندما بدأت الأم في التباطؤ، فتحت باب الراكب بنفسها ثم دفعت الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات والرضيعة خارج السيارة".

وقالت الشرطة إن الطفلة كانت تحمل أختها الرضيعة، وعندما سقطت، أسقطت الرضيعة البالغة من العمر 8 أشهر، والتي دهستها السيارات القادمة وقتلتها، بينما هربت والدتهما البالغة من العمر 34 عامًا بسرعة.