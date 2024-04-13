انتهى حفل خطوبة أحد الأقارب فجأة، كما تقول شرطة ماريسفيل، عندما وصل رجل بمسدس وأطلق النار، حيث سمع العديد من زوار الحفل صوت الرصاص وساروا خارج مطعم "Lakeside Indian Cuisine" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال رئيس شرطة ماريسفيل إن الرجل "شرع في إطلاق 4 إلى 5 طلقات أخرى من المسدس بينما كان في موقف السيارات، لكنه أطلق النار في الهواء".

وأضاف أن المشتبه به، روي كيرك جونيور، وجه المسدس شبه الأوتوماتيكي مباشرة نحو الرجال، لكن أمانديب سينغ البالغ من العمر 32 عامًا كان في موقف السيارات يراقب الوضع قلقًا على أقاربه، قبل أن ركض مباشرة نحو الرجل المسلح.