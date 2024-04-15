يواجه جاريل تشايلدز البالغ من العمر 19 عامًا وشقيقه البالغ من العمر 13 عامًا تهمًا بـ"الاعتداء الوحشي واغتصاب امرأة" بالقرب من ملعب كرة القدم في ولاية ميشيغان الأمريكية.

ووقع الاعتداء في نادي آن أربور للغولف، حيث ركنت المرأة سيارتها لحضور مباراة كرة قدم في الخريف الماضي. وقالت شرطة آن أربور إن المراهقين كانا يبيعان قطع الحلوى في مكان قريب، وعندما ذهبت المرأة لاستعادة شيء ما من سيارتها، زُعم أنهما هاجماها واغتصباها.

وبعد أيام قليلة من الاعتداء على المرأة، التقطت كاميرات المراقبة المراهق البالغ من العمر 13 عامًا وهو يحاول استخدام بطاقة الائتمان المسروقة للضحية في جهاز صراف آلي بالإضافة إلى متجر، حيث كان معه شقيقه الأكبر جاريل.