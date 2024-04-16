وثقت كاميرات مراقبة في محطة “الحلم الأمريكي” للوقود في بلدة تيفرتون بمقاطعة نيوبروت بولاية رود آيلاند الأمريكية، رجلا يستخدم حجر كبيرا في تحطيم شاشات مضخات الوقود ومن ثم يلتفت إلى استهداف كاميرا المراقبة بنفس الحجر.

يقول مالك المحطة حمدان أحمد، إن كل ذلك حدث في ساعات الليل بالرغم من أن المتجر كان مغلقًا في ذلك الوقت، وقد تم إخطار شرطة تيفرتون من خلال مكالمات من السائقين المتواجدين على الطريق.

تمكنت شرطة تيفرتون من تحديد مكان وهوية الرجل المسؤول واعتقاله.

لكن الأمر الأكثر أهمية والتي تعد مهمة ضخمة، وهو استبدال واستعادة العمل في المضخات.

وفي تقرير باري سيمز، مراسلة محطة WJAR الإخبارية، المزيد من التفاصيل.