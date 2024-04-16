انتشر مقطع فيديو التقطته والدة طفل صغير كان يجلس جانبها في مقاعد المتفرجين لمتابعة مباراة هوكي احترافية في ولاية أوهايو الأمريكية، لحظة مخيفة، وذلك عندما أنقذ أحد المشجعين والذي كان جالسا بين الجمهور، طفلاً من الإصابة بقرص الهوكي الذي حلق من أرضية الملعب مباشرة من فوق الزجاج ليعبر باتجاه رأس الطفل المجاور له.

وتدخل أعضاء الفريق كليفلاند مونسترز الذي كان يواجه فريق لافال روكيت بعد انتشار ذلك المقطع من والدة الطفل..

ولدى تريسي كارلوس مراسلة محطة WEWS في تقريرها المصور لقاء مع والدة الطفل والرجل الذي أنقذ الموقف.