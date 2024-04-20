أنت على وشك إلقاء نظرة على مقطع فيديو مروع بعد محاولة عملية اختطاف حدثت في وضح النهار، في شاطئ ميامي، بولاية فلوريدا الأمريكية في فبراير.

يُظهر مقطع فيديو من كاميرا الشرطة لحظة اعتقال الرجل المتهم بمحاولة اختطاف وانتزاع طفل صغير عمره 4 سنوات من بين يدي والديه.

قامت الشرطة بتحديد هوية الرجل بأنه نيكولاس ستيرنامان البالغ من العمر 26 عامًا.

وقال والد الطفل حسن رودريغيز للشرطة، إن ستيرنامان أمسك ابنه الصغير من رقبته محاولاً خطفه.

قام أحد المارة ويُدعى ديفين سوراجبال بمساعدة الشرطة في تعقب المختطف المحتمل، وعلق على الحادثة قائلا: "في وضح النهار حاول اختطاف الطفل بهذه الطريقة من العدم".

يقبع ستيرنامان الآن في السجن بتهمة الاختطاف وإساءة معاملة الأطفال والضرب.

وفي تقرير كريستيان دي لا روزا مراسل محطة WPLG الإخبارية المزيد من التفاصيل.