في أريزونا.. مقطع فيديو صادم التقطته الكاميرا يُظهر امرأة تهاجم سائقة حافلة مدرسية في مدينة ميسا بولاية أريزونا الأمريكية أثناء توصيل الأطفال إلى منازلهم، الأسبوع الماضي.

تم القبض على هيرمينغيلدا إيزابيل ماركيز والدة إحدى الطالبات، وتبلغ من العمر 27 عامًا وهي تواجه اتهامات بالاعتداء الجسيم.

تقول الشرطة إن والدة الطالبة صعدت إلى الحافلة متهمة السائق بقول شيء ما لابنتها، في حين نفت السائقة ذلك.

في حين تقول الوثائق التي أُعطيت لقناة "إيه بي سي 15" من قبل الشرطة، إن ماركيز كانت بالفعل تحت المراقبة غير الخاضعة للإشراف، لقيامها باعتداء مختلف.

وأضافت الشرطة في مدينة ميسا أن سائقة الحافلة بخير جسديًا.. ورسالتهم، لن يتم التسامح مع العنف ضد موظفي المدرسة.

ولدى آشلي هولدن مراسلة محطة KNXV آخر المستجدات في التحقيق.