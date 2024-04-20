كادت طائرتان تابعتان لشركتي طيران "جيت بلو" وطيران "ساوث ويست" أن تصطدما في مطار ريغان الوطني بأمريكا، صباح الخميس، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

وتمكنت الطائرتان من تفادي الحادث على بعد ثوانٍ فقط من وقوع الكارثة، حيث كانت طائرة "جيت بلو" تزداد سرعتها لتقلع إلى بوسطن تمامًا بينما سُمح لطائرة "ساوث ويست" بالعبور أمامها. ورصد مقطع صوتي الذعر بينما يصرخ مراقبو الحركة الجوية على الطيارين ليتوقفا.

لم تصطدم الطائرتان، لكنهما اقتربتا بشكل خطير على بعد 400 قدم فقط، وفقا لبيانات رادار الطيران 24.