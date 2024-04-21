تُوفيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وشقيقها البالغ من العمر 5 سنوات وأُصيب آخرون أثناء حفل عيد ميلاد لطفل في نادي القوارب في نيوبورت بولاية ميشيغان الأمريكية، حيث اقتحمت سائقة تحت تأثير الكحول بسيارتها المبنى الذي كان يُقام فيه الحفل، بحسب السلطات.

وقال العمدة تروي غودنو: "فور وصولهم، تم تقديم الإسعافات الأولية لحوالي 15 ضحية، من بينهم بالغون وأطفال صغار. وتم نقل 9 من هؤلاء الضحايا بسيارة إسعاف أو مروحية طبية إلى المستشفيات المحلية مصابين بإصابات خطيرة تهدد حياتهم".

وأضاف: "سائقة السيارة البالغة من العمر 66 عامًا... والتي لم يتم الكشف عن هويتها في الوقت الحالي، تم احتجازها لدى الشرطة بتهمة القيادة في حالة سكر، مما تسبب في الوفاة".