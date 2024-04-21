قالت شرطة مدينة وارن بولاية مشيغان الأمريكية إن طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات في "حالة حرجة" بعد أن أطلق النار على نفسه بمسدس تعتقد الشرطة أنه لم يكن مؤمنًا.

وقال أحد الجيران، ريكاردو لاثام، إنه "سمع صوت دوي، وبعدها سمع شخصًا ما يقول: يا إلهي"، بينما كان ذلك الصبي قد أطلق النار على وجهه.

من جانبه، قال الملازم غريغ بولتون: "كان الطفل لا يزال على قيد الحياة ولا يزال يتنفس ولا يزال واعياً عندما وصلنا".

وتم نقل الطفل إلى مستشفى محلي، حيث لا يزال في حالة حرجة. ويبحث المحققون الآن في كيفية تمكن هذا الصغير من الوصول إلى السلاح.