سقوط جسم من الفضاء على منزل في فلوريدا.. خبير يشرح لـCNN سبب ما حدث

تقدر ناسا أن هناك 100 مليون قطعة من حطام محطة الفضاء الدولية والأقمار الصناعية والمركبات الفضائية الأخرى التي تحوم فوق الأرض.

قال رائد الفضاء السابق في وكالة ناسا، تيري فيرتس، إن بعضًا من هذا الحطام يمكن أن يسقط على الأرض، وشرح في سبب عدم وجود خطة قابلة للتطبيق لإزالته.

وأكد فيرتس أن "الكثير من الحطام الفضائي يصل إلى الأرض، وعادة ما ينتهي به الأمر في الجبال أو في المحيط".

كما أشار إلى أن عملية إزالة القمامة الفضائية غير قابلة للتطبيق، قائلًا: "لم يتوصل أحد إلى هذا الحل... إذا تمكنت من التوصل إلى هذا الحل، فسيكون ذلك نموذجًا تجاريًا جيدًا جدًا".

وأضاف: "هذه القطع تسير عدة أميال في الثانية. كلها تسير في اتجاهات مختلفة. إنها مشكلة صعبة. ما نفعله هو مجرد محاولة تجنبها".

وتابع فيرتس بالقول: "عندما كنت في المحطة الفضائية كقائد في عام 2015، كان علينا في الواقع المناورة لتجنب بعض الحطام الذي خلقه الصينيون. قاموا بمظاهرة عسكرية، لقد فجروا قمرًا صناعيًا، ولا يزال هذا الحطام يتسبب في تحرك المحطة الفضائية عادة مرة أو مرتين في السنة".

وانتهى بالقول: "الانفجارات العسكرية في الفضاء هي فكرة سيئة للغاية، لأن ذلك الحطام سيستمر لسنوات أو أحيانًا لقرون إذا كان مرتفعًا بدرجة كافية. والشيء الوحيد الذي يمكنك فعله حقًا هو تتبعه والمناورة لتجنبه".