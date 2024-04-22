انقلبت الشاحنة وهي تقودها.. شاهد مصير سيدة علقت لساعات تحت مركبتها

كانت رايتشل هاموك عائدة إلى المنزل من العمل في ساعات الصباح الباكر، عندما انقلبت بها الشاحنة التي كانت تقودها، لتعلق السيدة تحت المركبة لساعات.

اصطدمت الشاحنة بسياج الأسلاك الشائكة لملعب فوكس هولو للغولف، ما أدى إلى تدهورها قبل أن تعلق رايتشل بينها وبين سياج الأسلاك الشائكة.

ساعد ستيف أبراهام، الذي وجد السائقة عالقة، في رعاية رايتشل قبل وصول المستجيبين الأوائل، وبحسب ما قاله، فقد كان يقوم "بإبعاد الأسلاك الشائكة عن جسدها. اضطررت إلى قص شعرها لأنها كانت عالقة هناك".

تم نقل رايتشل إلى مستشفى سانت أنتوني، حيث تم وضعها في غيبوبة طبية.

من جانبهما، سافر والدا رايتشل، سام وتوماس، من كارولينا الجنوبية بعد تلقي مكالمة هاتفية من صديقها إيبين. وتبذل سام الآن قصارى جهدها لمساعدة رايتشل على التعافي، حتى أنها وضعت لعبة طفولتها المفضلة بجانب سريرها.

يذكر أن رايتشل خضعت لعملية جراحية يوم الخميس الماضي وتبدأ الآن عملية التعافي.