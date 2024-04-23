يقول مسؤولو الإطفاء إن رجلاً نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات لا تهدد حياته إثر انفجار عنيف بأحد المنازل، الأمر الذي تسبب في نشوب حريق فيه على طريق كرافتون في إسيكس، بعد الساعة الحادية عشرة ليلة السبت.

استجاب حوالي 100 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث للمساعدة في مكافحة الحريق ونجحوا في منع انتشاره



وتعرض بعض الجيران لأضرار طفيفة ، مثل تهشم زجاج النوافذ والجوانب الذائبة، ولكن لم تحدث أضرار كبيرة.

كما قال مسؤولو الإطفاء إنهم يحققون في التقارير الواردة من الجيران حول احتمال وجود رائحة قبل ساعات من الانفجار، ولكن لم يتم تحديد أي سبب رسمي.

من جانبهم، يعتبر الجيران أنفسهم محظوظين، ويعلمون أنه كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير.