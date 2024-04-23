عاش سكان أحد أحياء مدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية لحظات خوف ورعب، بعد أن تم التقاط مقطع فيديو لكاميرا أحد أبواب المنازل الأمنية، رجلًا متسكعًا يحمل مسدسًا.

لم ترد تقارير بعد عن ارتكاب أي جريمة.

لكن الناس في مجمع المنازل يريدون إجابات عن سبب ظهور هذه الأحداث الدخيلة على مجتمعهم، والتي سببت لهم الكثير من الخوف والشعور بعدم الأمان.

ولدى بول ريفيرا مراسل محطة KOMO الإخبارية المزيد من التفاصيل ولقاء مع تيبيريو فيلكو، المقيم في سياتل والذي التقطت كاميرا الباب عنده اللحظات تلك.