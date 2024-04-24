تبحث شرطة شيكاغو عن مشتبه به في مقتل الضابط الضابط لويس هويسكا، بالرصاص في وقت مبكر من صباح الأحد بينما كان في طريقه إلى منزله من مناوبته.

وقد نشرت إدارة الشرطة مقطع فيديو للمراقبة مدته دقيقتين يُظهر المشتبه به داخل المتاجر وخارجها وهو يسير على الأرصفة المجاورة.

وتقول الشرطة إن المشتبه به شوهد قبل فترة قصيرة فقط من إطلاق النار على هويسكا.

وأكدت مصادر الشرطة أن مسدس الضابط الذي كان بحوزته وقت الحادثة والذي تم إصداره من قسم السلاح لا يزال مفقودًا.

ولدى ليز ناغي مراسلة محطة WLS الإخبارية التفاصيل مع لقاءات مع ضباط من زملاء الضحية.