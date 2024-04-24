مرت ما يقرب من 24 ساعة حتى اللحظة بعد التي قالت الشرطة إن إلياس هوزار قتل فيها زوجته السابقة خارج مدرسة وايلي الابتدائية في ويست ريتشلاند، وتم الإعلان بعدها عن وفاته متأثراً بجراحه التي أصيب بها بطلق ناري بعد مطاردة الشرطة له على سرعات عالية.

وأظهر مقطع فيديو ملاحقة العديد من ضباط الشرطة له، بينما يظهر مقطع آخر - بعد انتهاء المطاردة - استعادة شرطة ولاية أوريغون رومان سانتوس البالغ من العمر عامًا بعد المطاردة.

تقول شرطة ولاية أوريغون إنها ألقت القبض على هوزار على الطريق السريع الخامس خارج يوجين. كما تقول إنه كانت هناك مطاردة تجاوزت سرعتها في بعض الأحيان 100 ميل في الساعة، وأدت إلى اصطدامات متعددة.

وعلى بعد أميال قليلة جنوب مكان الاصطدام الأول، انتهت المطاردة أخيرًا.



