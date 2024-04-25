بدأت الشرطة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بمتابعة سيارة من نوع لكزس بيضاء اللون مسروقة من كاميرا طائرة مروحية في بلدة آشلاند بمقاطعة ميدلسكس.

وقد قاد السائق رجال الدوريات عبر مدن عديدة في مطاردة عالية السرعة.

قامت الشرطة بنشر جهاز تفريغ الهواء من الإطارات على الطريق ليتمكنوا من إيقاف السيارة المسروقة.

فقد السائق السيطرة والتحكم بالسيارة واصطدم بسيارات أخرى قبل أن يصطدم بمنصف الطريق.

أصيب خلال المطاردة 3 أشخاص بما فيهم السائق وهو حدث، وتم نقل اثنين من ركاب السيارة إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة.

ولدى سامانثا يورك مراسلة قناة WHDH المزيد من التفاصيل.