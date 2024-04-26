كان رافائيل سانتاناس داخل صالون الحلاقة الخاص به عندما لمح طفلة صغيرة تركض في منتصف الطريق دون أن يكون هناك من يراقبها أو يتبعها وكانت تسير باتجاه تقاطع الطريق السريع دون أن تدرك خطورة ما تفعله.

قام سانتاناس بإلقاء المقص من يده وركض مسرعا خارج الصالون ليلحق بالطفلة قبل وصولها التقاطع المزدحم بالسيارات.

استطاع سانتاناس وزميله في الصالون من الوصول في الوقت المناسب للطفلة على بعد أمتار من شاحنة كبيرة كانت الطفلة تتجه نحوها مباشرة.

وفي تقرير هيكتور مولينا مراسل محطة WFSB الإخبارية المزيد من التفاصيل.