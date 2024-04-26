أصبح الشاب المراهق أيسي هولاند الثالث، وهو طالب بالصف الثامن في ولاية ويسكونسن الأمريكية الآن بطلاً بفضل بديهته السريعة في التصرف بينما كان على متن الحافلة المدرسية، الأربعاء.

فقد لاحظ أن الحافلة بدأت تنحرف إلى المسار المقابل ولم تكن السائقة تستجيب وقد تعرضت لوعكة صحية.

وذلك عندما قفز إلى كرسي السائق وأنقذ الحافلة ومن عليها من حادث مروري خطير.

وقد تحدث مايك بيرميستر مراسل قناة WTMJ إلى الطالب الذي اعتبره الجميع بطلًا في تصرفه.