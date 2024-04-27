أظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN من كاميرا الجسم لضابط في دورية مرورية، عارضة الأزياء الشهيرة جيزيل بوندشين، أثناء قيام ضابط شرطة بإيقافها.

وبدأت المرأة البالغة من العمر 43 عاماً، والتي استقرت مؤخراً في ميامي بعد طلاقها من نجم اتحاد كرة القدم الأميركي توم برادي، في البكاء قائلة للضابط: “أنا متعبة للغاية… لا شيء يحميني. لا أستطيع أن أفعل شيئا. أريد فقط أن أعيش حياتي”.

وكان الضابط قد اكتفى بتقديم ملاحظته دون تحرير مخالفة لها.

ومن غير الواضح سبب إيقافها في البداية، ورفضت شرطة سيرفسايد طلب CNN للتعليق.