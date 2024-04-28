أمطار غزيرة وعواصف تجتاح مدينة أمريكية.. ومدير الطوارئ: "لم أرها من قبل"

تعاني هولدنفيل بعد أن ضرب إعصار عنيف، السبت، بالقرب من المدينة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل شخص واحد، مع استمرار عمل فرق البحث لفترة طويلة.

وقالت عائلة من هولدنفيل إن أحد أفراد أسرتهم فقد منزله، مضيفة أنه ورد أن هذا الشخص كان في المستشفى، وأن العديد من أفراد المجتمع يجرون بحثا عن طفل يبلغ من العمر 4 أشهر من العائلة ذاتها.

من جانبه، قال مدير الطوارئ إنهم عملوا طوال الليل في شيء لم يره من قبل، مضيفًا: "أحد التحديات الكبيرة هو هطول الأمطار المصاحبة للعواصف... لذا، لدينا مشاكل مع انقطاع خطوط الكهرباء، والطرق موحلة".