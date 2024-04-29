حمير وحشية هاربة تتجول على طريق سريع بين السيارات.. شاهد رد فعل السائقينمتفرقاتنشر الاثنين، 29 ابريل / نيسان 2024في مشهد غير متوقع حدث على شارع "I-90" في مدينة نورث بيند بولاية واشنطن الأمريكية، تفاجأ السائقون بقطيع حمير وحشية هاربة تتجول بين السيارات، ووثقت كاميرات بعض الأشخاص ما حدث بعد ذلك ومحاولات السيطرة عليها دون أن تصاب بأذى.المزيد من التفاصيل في هذا التقرير..قد يهمك أيضًا.. شاهد ما فعله قطيع أبقار هرب من مقطورة مشتعلة على طريق سريع في فلوريدارجل يواجه بجسده سرب نحل شرس في الشارع لحماية طفلته.. شاهد ما حدث لهما قراءة المزيدأمريكاحيواناتطرائفغرائب