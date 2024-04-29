في مشهد غير متوقع حدث على شارع "I-90" في مدينة نورث بيند بولاية واشنطن الأمريكية، تفاجأ السائقون بقطيع حمير وحشية هاربة تتجول بين السيارات، ووثقت كاميرات بعض الأشخاص ما حدث بعد ذلك ومحاولات السيطرة عليها دون أن تصاب بأذى.

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