"لم أخبر أحدًا أبدًا في ذلك الوقت. قال إنني إذا أخبرت أحدًا، فسيفعل بأختي ما كان يفعله بي"، هذا ما قاله رجل من مقاطعة شارلوت - الذي اختار أن يُدعى جون دو - عما حدث له خلال فترة وجوده كطالب في مدرسة سانت تشارلز بوروميو الكاثوليكية.

في يوم الجمعة المنصرم، شارك قصته، على أمل أن يساعد الآخرين في الحصول على القوة للظهور علنًا، قائلًا: "إذا أساء إليك هذا الرجل، فأنت لست وحدك".

ورفع جون دو دعوى قضائية في عام 2020 ضد الأب ليو رايلي وأبرشية البندقية. تم الإشارة فيها إلى معلم آخر يقول إنه أساء إليه قبل رايلي. حينها، توسل جون دو إلى رايلي لمساعدته - لكنه لم يفعل شيئًا - واعتدى عليه أيضًا.

وفي حين أنه يقدم رواية تفصيلية للغاية لما يقول إنه حدث له، لم يقدم جون دو أي دليل مادي أو شاهد لدعم قصته.



بينما نفى رايلي هذه الادعاءات بوثائق المحكمة.



