رصدت كاميرا لحظة اندلاع معركة بأسلحة نارية بين شابين في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، وقالت الشرطة إن امرأتين أصيبتا بالرصاص في مكان قريب.

وقال شاهد عيان، فيرمين سواريز: "سمعنا طلقات متعددة. أريد أن أقول إنها كانت حوالي 8 إلى 10 طلقات. الجميع يركضون ويهربون ويختبئون"، مشيرًا إلى أن ما شهده "كان مرعباً".

من جانبها، قالت والدة ميكي فالديز البالغ من العمر 18 عامًا، غابرييل رودريغيز: "شاهدت فيديو لابني ملقى على الأرض، وهو يشهق من أجل الحصول على الهواء. لم يعتن به الضباط، ولم يفحصوا نبضه، لم يفعلوا أيًا من ذلك، بل وضعوا الأصفاد في يديه وتركوه يموت".

وأضافت أن الشرطة أخبرتها أن إحدى الكاميرات المثبتة بجسم الضابط كانت مغلقة، وأشارت إلى أن الفيديو الآخر يحتوي على معلومات متضاربة عما قاله قائد الشرطة مساء السبت.