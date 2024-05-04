اصطدم رجل يبلغ من العمر 53 عامًا بسيارته بعمود كهرباء، وهرب إلى قاعة المحاربين القدامى في إيست كانتون بولاية أوهايو الأمريكية. وأثناء اعتقاله، أخبر الضباط 7 مرات على الأقل أنه لا يستطيع التنفس، بينما أجاب أحدهم قائلًا: "أنت على ما يرام. اصمت".

ووفقًا لشرطة كانتون، قام الضباط بإعطاء عدة جرعات من ناركان قبل وصول المسعفين ونقل فرانك تايسون إلى المستشفى، وهناك أُعلنت وفاته. ولم يصدر أي سبب رسمي للوفاة.

ووصف تقرير الشرطة الحادثة بعبارات قليلة، قائلا فقط: "المشتبه به اصطدم بمركبة، وهرب من الضباط، وقاوم عملية الاعتقال".

وتم وضع الضابطين الرئيسيين الموجودين في مكان الحادث في إجازة إدارية، بينما يجري التحقيق في الحادث من قبل مكتب التحقيقات الجنائية التابع للنائب العام في أوهايو.