اتُهم ميتشل غاف، البالغ من العمر 61 عامًا، بالقتل من الدرجة الأولى والحرق العمد والسطو والاغتصاب والاختطاف، وهي جرائم مزعومة يعود تاريخها إلى حادثة واحدة قبل 4 عقود بمدينة إيفريت في ولاية واشنطن الأمريكية.

بذلك الوقت، عثر حريق إيفريت على جوديت ويفر البالغة من العمر 42 عامًا ميتة داخل منزلها، وكشفت وثائق المحكمة أنها قد كانت مقيدة. وتمكن المحققون من إعادة اختبار أدلة الحمض النووي التي تُركت في مكان الحادث وربط غاف بالجريمة بعد كل هذه السنوات.

وفي عام 1979، أُدين غاف بالاعتداء على امرأة. وبعد 5 سنوات، أُدين باغتصاب فتاتين مراهقتين في إيفريت، وتم سجنه في جزيرة ماكنيل - وهي منشأة لمرتكبي الجرائم الجنسية العنيفة - وتم إطلاق سراحه إلى مركز إعادة التأهيل عام 2006.

والآن، بعد مرور ما يقرب من 40 عامًا على وفاة جوديث ويفر، تم اتهامه بقتلها.