لقد كان قداسًا عاديًا في صباح يوم الأحد. يقول القس غلين جيرماني إن كنيسته كانت منهمكة بالعبادة لفترة أطول من المعتاد، وتقضي وقتًا ممتعًا. بعدها تكشف ما لا يمكن تصوره.



كان برنارد جونيور بولايت البالغ من العمر 26 عامًا يستهدف القس جلين، ولكن المسدس علق ولم يتم إطلاق أي طلقات.

حينها قفز مصور الكنيسة، كلارنس مكاليستر، من مقعده فوق الدرابزين وتصدي لبولايت. وروى لـ"PITTSBURGH'S ACTION NEWS 4" قصته.



حيث قال كلارنس: "كنت أشغّل الكاميرا، لذلك كل ما استطعت رؤيته هو أن شخصًا ما صعد على المنبر، وبعد أن صعد على المنبر رفع المسدس. بمجرد أن رفع المسدس، قفزت من خلفه وتصديت له وطرحته أرضًا".



يقول مكاليستر إنه لم يفكر مرتين حتى في الركض والتصدي لبولايت، قائلًا إن القس غلين كان سيتخذ نفس القرار.



وكان مكاليستر قادرًا على إبعاد المسدس عن المشتبه به، بينما قام القس غلين وغيره من رواد الكنيسة بإمساكه حتى وصول الشرطة.