أدى فيديو كاميرا مراقبة تم تسجيله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي داخل مستشفى والتر رويثر للأمراض النفسية، بمدينة ساوثفيلد في ولاية ميشيغان الأمريكية، إلى رفع دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار، حيث يظهر أعضاء طاقم المستشفى وهم يدوسون على أصابع مريض يبلغ من العمر 10 سنوات، بينما يقوم بإدخالهم تحت الباب.

وبعد لحظات، سُمح لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، وهي مريضة أيضًا، أن تأخذ دورها في الدوس على أصابع الصبي أيضًا.

وبعد ذلك، شوهدت إحدى الموظفات وهي تفتح الباب، وتسمح للفتاة البالغة من العمر 15 عامًا بمطاردة الصبي الصغير، وداست على رأسه مرارًا وتكرارًا حتى تدخل موظف آخر في النهاية.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولاية إن التحقيق في الهجوم أدى إلى فصل أحد الموظفين، ودفع آخر إلى الاستقالة قبل أن يتم فصله، وتم إيقاف ثالث عن العمل.