تلقت الشرطة في بلدة ماكومب بولاية ميشيغان الأمريكية بلاغًا من مواطن "يشتبه بأنه رأى شخصًا يرمي شيئًا مريبًا من نافذته". وتظهر لقطات كاميرا مثبتة بالجسم الضابطة تايلور ديبل، مساء الاثنين، وهي تقوم بإنقاذ أرانب صغيرة كانت داخل حقيبة بلاستيكية.

وقالت ديبل: "أرى هذه الكومة البلاستيكية الكبيرة، وكانت تتحرك. نظرت إلى الأسفل وإذا بي أرى رأس أرنب صغير بارزًا. أنفه الصغير يرتعش، كان ملفوفا حول رقبة هذا الصغير، ولا يستطيع التنفس - لا يوجد أكسجين. أخرجت مفتاحي ومزقت الحقيبة، وأخرجت هذه الأرانب".

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