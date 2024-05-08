قالت الشرطة إن سيارة دخلت حديقة فينواي بولاية ماساتشوستس الأمريكية، بعد أن صاح ضابط على السائقة لتتوقف. وبعد ذلك، أمر الضابط مشغل لرافعة شوكية برفع مقدمة السيارة منهيًا مسار الدمار.

وأضافت الشرطة أنهم اقتحموا السيارة بجهاز سحب معدني بعد أن رفضت السائقة الخروج.

وأشارت الشرطة إلى أن التوقيف في فينواي كان الأخير، ولكنه ليس الوحيد. فالسائقة متهمة بالقيادة بشكل خطير طوال الصباح. في السابعة صباحًا في ريفير، قالت شرطة الولاية إن السيارة كانت تسير بطريقة خطيرة بينما تطلق بوقها وتصرخ في وجه سائق آخر. وعندما شغلت شرطة الولاية أضواءها، رفضت السيارة التوقف، لكن الشرطة لم تطاردها بسبب حركة المرور.

وفي الساعة 7:30 قالت الشرطة إنها كانت متورطة في حادث اصطدام وهرب عند مدخل نفق تيد ويليامز في شرق بوسطن.