رصدت كاميرات المراقبة بأحد المنازل سيارة أثناء تحليقها جوًا بعد اصطدامها في أحد أحياء فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، وتقول الشرطة إن السائق هرب من السيارة المنقلبة قبل أن يصل الضباط إلى مكان الحادث.

تحدثت مراسلة KTVK/KPHO ميكايلا مارشال مع دانييل ميلر، صاحب المنزل، الذي التقط الحادث بالكاميرا، والذي قال: "أنا متفاجئ أنها لم تهبط في الفناء الخلفي لمنزلي أو في سقيفتي. كان من الممكن أن يخترق الجدار ويصيبني".

من جانبهم، قال الجيران إن السباقات تمثل مشكلة في هذه المنطقة، حيث يسير ويلعب العديد من العائلات والأطفال.

كما أنهم يأملون أن تكون هذه المحنة بمثابة دعوة للاستيقاظ، بأن هناك حاجة إلى تحسينات السلامة.